Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Aufgefundene Leiche ist der vermisste Senior aus Willebadessen

Willebadessen (ots)

Bei der am 21. Dezember 2025 aufgefundenen Leiche handelt es sich um den seit einiger Zeit vermissten Senior aus Willebadessen. Ein durchgeführter DNA-Abgleich bestätigte die Identität des 86-jährigen Mannes. Die durchgeführte Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden vor. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den beteiligten Organisationen für die Mithilfe und Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, im Rahmen der Vermisstensuche veröffentlichte Fotos der Person aus sozialen Netzwerken und anderen Veröffentlichungen zu löschen./rek

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1520
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

