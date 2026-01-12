Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 9. auf 10. Januar, kam es in der Straße Sulburgring in Bad Driburg zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 0 Uhr und 3.30 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand abgestellter blauer Ford Fiesta durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 4.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell