Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verdacht des Fahrens unter Drogen - Blutprobe bei E-Scooter Fahrer entnommen

Höxter (ots)

Am 09.01.2026 wurde durch eine Streife der Polizei Höxter gegen 14:45 Uhr ein 18-jähriger Höxteraner kontrolliert, der auf einem E-Scooter vermutlich unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war.

Der 18-jährige fuhr mit dem Elektroroller auf der Albaxer Straße in Höxter, wo er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten wurde.

Während der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, welche auf einen vorausgegangenen Drogenkonsum des Höxteraners hindeuteten. Der Konsum von Cannabis wurde durch diesen schließlich auch eingeräumt.

Daher wurde dem Kraftfahrzeugführer bei der Polizeiwache Höxter eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Klarheit hinsichtlich der konsumierten Substanzen und deren Konzentration im Blut kann letztendlich nur die Blutprobe bringen. Sollte sich der Verdacht gegen den Fahrer erhärten, wird er sich für sein Handeln in einem Verfahren gegen ihn verantworten müssen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass Elektrokleinstfahrzeuge wie z. B. E-Scooter nach den Straßenverkehrsvorschriften als Kraftfahrzeuge gelten.

Deren Verwendung unter Alkohol- oder Drogeneinfluss unterliegt somit den gleichen Grenzwerten wie etwa beim Führen eines PKW und wird durch die identischen Straf- und Bußgeldvorschriften sanktioniert. (DL)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271/962-1222
E-Mail: Dominik.Loehr@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

