Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: 23-jähriger bei Jagd verstorben

Warburg (ots)

Am Abend des gestrigen Freitags war eine kleine Gruppe junger Jäger im Wald nordwestlich von Warburg auf der Jagd. Im Rahmen dieser Jagd wurde auf Wildtiere geschossen. Ein Schuss traf einen 23-jährigen Jäger aus Paderborn lebensgefährlich. Trotz rascher notärztlicher Reanimationsversuche, verstarb der Paderborner noch im Wald. Die Polizei hat bereits in der Nacht erste Ermittlungen am Tatort aufgenommen aber noch nicht abgeschlossen.(MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

