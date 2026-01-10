POL-HX: 23-jähriger bei Jagd verstorben

Willebadessen (ots) - Am Donnerstag, 8. Januar, kam es gegen 15.45 Uhr in Willebadessen-Fölsen zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraßen 820 und 763. Ein 58-jähriger Mann aus Willebadessen befuhr mit einem Opel Corsa die L 820 und beabsichtigte, nach links auf die L 763 in Richtung Peckelsheim abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 25-jähriger Mann aus Warburg mit einem VW die L 763 in Richtung Willebadessen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß ...

