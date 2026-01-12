Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kommt von Straße ab und kollidiert mit Baum - zwei Personen schwer verletzt

Höxter (ots)

Am Freitag, 9. Januar, gegen 12 Uhr, kam es auf der L 946 zwischen Höxter-Fürstenau und Marienmünster-Löwendorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Mann aus Lügde befuhr gemeinsam mit seiner 48-jährigen Ehefrau in einem Hyundai die Strecke aus Richtung Fürstenau kommend in Fahrtrichtung Löwendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum erheblich beschädigt. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Beide Insassen erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug wurde geborgen. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 30.000 Euro./rek

