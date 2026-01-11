Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahndungsmaßnahmen führen zur Ermittlung von drei Tatverdächtigen nach einem Raub

Rostock (ots)

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich am heutigen Sonntag gegen 13:00 Uhr mehrere maskierte Personen, unter Ausnutzung eines Vorwands, Zutritt zur Wohnung des 44-jährigen im Stadtteil Rostocker Evershagen. Anschließend sollen sie ihn mit einem pistolenähnlichen Gegenstand bedroht und körperlich angegriffen haben. Im weiteren Verlauf entwendeten die Tatverdächtigen diverse Wertgegenstände aus der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen, zwei 17-Jährige und eine 45-Jährige, gestellt werden. Bei ihnen konnten neben zahlreichem Diebesgut auch eine Schreckschusswaffe sowie Sturmhaube aufgefunden und sichergestellt werden. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie den Hintergründen dauern an und sind Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariat Rostock. Alle am Sachverhalt beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Martin Ahrens Polizeioberkommissar Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell