Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahndungsmaßnahmen führen zur Ermittlung von drei Tatverdächtigen nach einem Raub

Rostock (ots)

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich am heutigen Sonntag gegen
13:00 Uhr mehrere maskierte Personen, unter Ausnutzung eines 
Vorwands, Zutritt zur Wohnung des 44-jährigen im Stadtteil Rostocker 
Evershagen. Anschließend sollen sie ihn mit einem pistolenähnlichen 
Gegenstand bedroht und körperlich angegriffen haben. Im weiteren 
Verlauf entwendeten die Tatverdächtigen diverse Wertgegenstände aus 
der Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Der Geschädigte 
erlitt leichte Verletzungen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten
die Tatverdächtigen, zwei 17-Jährige und eine 45-Jährige, gestellt 
werden. Bei ihnen konnten neben zahlreichem Diebesgut auch eine 
Schreckschusswaffe sowie Sturmhaube aufgefunden und sichergestellt 
werden. Der Kriminaldauerdienst kam zum Einsatz und sicherte Spuren, 
die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen zum Tathergang sowie den
Hintergründen dauern an und sind Gegenstand der Ermittlungen des 
Kriminalkommissariat Rostock.

Alle am Sachverhalt beteiligten Personen besitzen die deutsche 
Staatsangehörigkeit.

Martin Ahrens
Polizeioberkommissar
Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

Rückfragen bitte an:

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Rückfragen zu Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

