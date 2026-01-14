Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Dritte Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Kreispolizeibehörde Höxter zu "23-Jähriger bei Jagd verstorben"

Warburg (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zu dem tödlichen Jagdunfall am 9.1.2026 bei Warburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6193709) ist am Dienstag, 13. Januar, auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Paderborn die Obduktion des Opfers durchgeführt worden. Das Obduktionsergebnis der Rechtsmedizin Münster bestätigt die ursprüngliche Annahme, dass der 23-Jährige von einem Projektil im rechten Schulterbereich getroffen wurde. Die Verletzung war todesursächlich.

Die weiteren Ermittlungen zu den näheren Umständen der Schussabgabe dauern nach wie vor an. In diesem Zusammenhang wird überprüft, wie es zu dem tödlichen Schuss kommen konnte, ob ein Nachtsichtgerät eingesetzt wurde und wo genau sich die Beteiligten zum Zeitpunkt der Schussabgabe aufgehalten haben. Zu diesem Zweck soll die sichergestellte Jagdausrüstung technisch untersucht und der Schusswinkel rekonstruiert werden.

Außerdem waren die Ermittler im Laufe des Dienstags ein weiteres Mal vor Ort, um zusätzliche Erkenntnisse im Umfeld des Tatortes zu erhalten. Geprüft wurden unter anderem die Sichtverhältnisse und der Abstand der Hochsitze, der nach derzeitigen Erkenntnissen über 100 Meter betragen hat. Ob sich die Beteiligten zum Zeitpunkt der Schussabgabe aber überhaupt in ihren jeweiligen Hochsitzen aufgehalten haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell