Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Wildunfall löst Kettenreaktion mit fünf beteiligten Fahrzeugen aus - drei Personen leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nieheim (ots)

Eine nicht alltägliche Kettenreaktion hat ein Wildunfall auf der B252 in Höhe Nieheim ausgelöst. Am Ende waren fünf Fahrzeuge beteiligt, drei Personen wurden leicht verletzt.

Zunächst fuhr am Montagmorgen, 12. Januar, gegen 7.55 Uhr ein 65-Jähriger aus Nieheim mit einem Ford Focus auf der B252 aus Richtung Steinheim kommend in Fahrtrichtung Brakel. In Höhe Nieheim-Holzhausen stieß der Ford mit einem Wildschwein zusammen, das anschließend schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen blieb. Der 65-Jährige hielt daraufhin am rechten Fahrbahnrand an.

Ein nachfolgender Linienbus prallte anschließend gegen das liegende Wildschwein und schleuderte es auf die Gegenfahrbahn. Der Bus entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Auf der Gegenfahrbahn fuhren zu diesem Zeitpunkt drei Fahrzeuge hintereinander. Vorweg eine 39-jährige Frau aus Brakel mit einem Opel Corsa, gefolgt von einem Opel Insignia, der von einem 32-jährigen Mann aus Brakel gesteuert wurde und mit fünf Personen besetzt war. Schließlich folgte ein Lkw, gefahren von einem 58-jährigen Mann aus Baunatal.

Nach bisherigen Erkenntnissen erkannte die Fahrerin des Opel Corsa das verletzte Tier auf ihrer Fahrspur noch rechtzeitig und bremste ihr Fahrzeug ab. Der nachfolgende Opel Insignia fuhr dann allerdings auf den bremsenden Corsa auf. Auch der Lkw konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte gegen den Opel Insignia.

Bei dem Unfall erlitten drei Mitfahrer im Opel Insignia im Alter von 27, 30 und 41 Jahren leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle weiteren Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Das schwer verletzte Wildschwein wurde durch einen Jagdausübungsberechtigten von seinem Leiden erlöst.

Die Polizei Höxter hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet den beteiligten Busfahrer oder weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell