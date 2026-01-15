Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer - Zeuge gibt Hinweis

Höxter (ots)

Am Mittwoch, 14. Januar, bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer eine unsichere Fahrweise eines 20-jährigen Mannes aus Höxter auf der Lütmarser Straße. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später, gegen 16 Uhr, konnten Einsatzkräfte der Polizeiwache Höxter den gesuchten Audi an der Halteranschrift im Galgenstieg antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem 20-Jährigen fest. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da der Fahrer angab, diesen verloren zu haben. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell