Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.11.2025) gegen 16:20 Uhr kam es in der Maudacher Straße an der Kreuzung zur Leininger Straße im Stadtteil Gartenstadt zu einem Verkehrsunfall. Der 67-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Auto über eine rote Ampel und über ein Verkehrsschild. Anschließend entfernte er sich zunächst unerlaubt vom Unfallort. Zeugen beobachteten den Unfall und alarmierten die Polizei. Die Polizeikräfte konnten den Mann in der Nähe, in seinem Auto schlafend, antreffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Sturm, Polizeikommissar
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

