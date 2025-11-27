Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

Neustadt an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Strohmarkt in Neustadt ein. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen hatten in der Nähe drei Frauen gesehen. Ob diese etwas mit der Tat zu tun hatten, ist jedoch noch unklar. Wer kann Hinweise zum Einbruch geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

