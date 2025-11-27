Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.11.2025) gegen 17:20 Uhr kam es in der Marie-Juchacz-Allee nahe dem Ortsrand in Rheingönheim zu einem versuchten Einbruch. Bislang nicht bekannte Täter versuchten ein Fenster aufzubrechen. Ein Bewohner des Einfamilienhauses begab sich zu besagtem Fenster, woraufhin es den Tätern gelang, unerkannt zu entkommen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um zwei Personen gehandelt haben. Diese seien jeweils 1,75 - 1,80 Meter groß sowie dunkel gekleidet. Haben Sie am Mittwochnachmittag im Bereich der Marie-Juchacz-Allee verdächtige Personen beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

