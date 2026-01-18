Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gartenhütte in Brand geraten

Nieheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 18.01.26, wurde in Nieheim-Merlsheim festgestellt, dass eine Gartenhütte in Brand geraten war. Die Ursache des Brandes wird derzeit durch die Polizei ermittelt. Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Es wurde niemand verletzt. Aktuell geht die Polizei von einem Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich aus.(MS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell