PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gartenhütte in Brand geraten

Nieheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntag, 18.01.26, wurde in Nieheim-Merlsheim festgestellt, dass eine Gartenhütte in Brand geraten war. Die Ursache des Brandes wird derzeit durch die Polizei ermittelt. Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Es wurde niemand verletzt. Aktuell geht die Polizei von einem Sachschaden im mittleren 4-stelligen Bereich aus.(MS)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Bismarckstraße 18
37671 Höxter

Telefon: 05271-962-1222
E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de
https://hoexter.polizei.nrw/

Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:
Leitstelle Polizei Höxter
Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Höxter mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Höxter
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:08

    POL-HX: Fahrer unter Drogeneinfluss am Steuer - Zeuge gibt Hinweis

    Höxter (ots) - Am Mittwoch, 14. Januar, bemerkte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer eine unsichere Fahrweise eines 20-jährigen Mannes aus Höxter auf der Lütmarser Straße. Der Zeuge informierte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später, gegen 16 Uhr, konnten Einsatzkräfte der Polizeiwache Höxter den gesuchten Audi an der Halteranschrift im Galgenstieg antreffen ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 10:12

    POL-HX: Aufgefundene Leiche ist der vermisste Senior aus Willebadessen

    Willebadessen (ots) - Bei der am 21. Dezember 2025 aufgefundenen Leiche handelt es sich um den seit einiger Zeit vermissten Senior aus Willebadessen. Ein durchgeführter DNA-Abgleich bestätigte die Identität des 86-jährigen Mannes. Die durchgeführte Obduktion ergab keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren