Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahranfänger rast durch die Stadt - und über eine rote Ampel

Höxter (ots)

Dass man auch zu später Stunde mit Polizeikontrollen rechnen muss, hat ein 18-Jähriger anscheinend nicht bedacht, als er in rasantem Tempo durch Höxter fuhr und dann auch noch ein Rotlicht missachtete. Nun muss er mindestens einen Monat lang zu Fuß gehen.

Mit einem gemessenen Tempo von 93 km/h war der 18-Jährige mit einem Audi A6 am Donnerstag, 15. Januar, um 22.40 Uhr innerhalb von Höxter auf der B64 in Richtung Godelheim unterwegs. Dabei war er der Polizei bei einer Kontrolle in Höhe der Einmündung Stummrigestraße aufgefallen. Zusätzlich missachtete er in diesem Moment das angezeigte Rotlicht der Ampel. Die Quittung bekam der Höxteraner Fahranfänger dann umgehend, als er von der Polizei gestoppt wurde.

Die vorwerfbare Geschwindigkeit nach Toleranzabzug von 88 km/h bei erlaubten 50 km/h innerorts schlägt voraussichtlich mit 260 Euro zu Buche. Hinzu kommen zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Für die rote Ampel sind zusätzlich 90 Euro und ein weiterer Punkt fällig. Beide Verstöße gelten außerdem als "Schwerer Verstoß in der Probezeit". Das bedeutet in der Regel: Aufbauseminar und Verlängerung der Probezeit. Die Gesamtrechnung mit allen Konsequenzen bekommt der Fahranfänger demnächst schriftlich von der Bußgeldstelle.

Die Polizei im Kreis Höxter erinnert daran, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Geschwindigkeitskontrollen gerechnet werden muss. /nig

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell