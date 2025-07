Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Angabe von Personalien verweigert - Bundespolizei ermittelt nach Angriff

Dortmund (ots)

Am 9. Juli kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen mit einer Maske vermummten Mann im Dortmunder Hauptbahnhof. Dieser reagierte sofort aggressiv und verweigerte jegliche Kommunikation mit den Beamten. Im Anschluss griff er die Polizisten mit Schlägen an.

Gegen 01:50 Uhr trafen die Polizisten den 30-Jährigen im Personentunnel des Dortmunder Hauptbahnhofs an. Als die Beamten ihn ansprachen, reagierte der deutsche Staatsbürger sofort verbal aggressiv. Er äußerte, dass seine Identität die Polizei nichts angehe und er werde keine Ausweisdokumente aushändigen oder den Beamten seinen Namen nennen. Die eingesetzte Streife bat den Wohnungslosen daraufhin, zur nahegelegenen Dienststelle mitzukommen, um einen Fingerabdruckscan zu veranlassen. Dieser kündigte an, nicht freiwillig mitzugehen. Aufgrund dessen ergriff die Streife ihn an den Armen und führte ihn zur Dienststelle. Auf dem Weg dorthin holte der Aggressor zu einem Schlag mit dem Ellenbogen aus, verfehlte die Beamten jedoch. Diese brachten ihn daraufhin zu Boden und fesselten ihn. Die weiteren Maßnahmen der Bundespolizisten beantwortete der gebürtige Russe mit Beleidigungen und weiteren Schlägen in Richtung der Beamten. Die Zuführung zur Dienststelle gelang nur unter erheblichem Kraftaufwand. Der ebenfalls unter Zwang durchgeführte Fingerabdruckscan bestätigte die Identität des Mannes zweifelsfrei. Der Tatverdächtige machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Nachdem er sich beruhigt hatte, durfte der Beschuldigte die Wache wieder verlassen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung ein. Verletzt wurde niemand.

