PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0090 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--

POL-HB: Nr.: 0090 --Öffentlichkeitsfahndung nach Geldwäscherin--
  • Bild-Infos
  • Download

Bremen (ots)

   -
Ort: 	Bremen
Zeit: 	Dezember 2023 bis Januar 2024

Nach mehreren Geldwäschedelikten fahnden die Staatsanwaltschaft und die Polizei Bremen mit einem Foto nach einer bislang unbekannten Täterin.

Die Frau eröffnete 2023 mit einem verfälschten norwegischen Personalausweis unter falscher Identität drei Bankkonten. Hierzu wurde auf dem Ausweis der Adressaufkleber gefälscht und die angebliche Meldeadresse eingefügt. Anschließend wurden unter Verwendung dieser Konten Gelder im insgesamt fünfstelligen Bereich aus anderen Betrugsstraftaten entgegengenommen.

Bei der Eröffnung der Bankkonten wurde ein Bild von der Frau aufgenommen. Umfangreiche Ermittlungen führten bislang jedoch nicht zu ihrer Identifizierung. Polizei und Staatsanwaltschaft Bremen fahnden nun mit einem Foto nach ihr.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu der abgebildeten Person machen? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen
Bastian Demann
Telefon: 0421 362-12114
http://www.polizei.bremen.de
http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Weitere Meldungen: Polizei Bremen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 10:17

    POL-HB: Nr.: 0089 --Mehrere Tatverdächtige nach Betrugstaten gestellt--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Osterholz Zeit: 30.01.2026 In der vergangenen Woche stellten Einsatzkräfte der Polizei Bremen gleich mehrere Tatverdächtige, nachdem diese zuvor versucht hatten, durch verschiedene Betrugsmaschen an das Geld älterer Menschen heranzukommen. Am Freitagnachmittag begleiteten Einsatzkräfte in Zivil einen 93 Jahre alten Mann in Osterholz zu ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 09:28

    POL-HB: Nr.: 0087 --36-Jähriger mit Schussverletzung--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Stendaler Ring Zeit: 30.01.2026, 15:35 Uhr Am Freitagnachmittag schoss ein 45-Jähriger mutmaßlich einem 36 Jahre alten Mann in einer Wohnung in Gröpelingen ins Bein. Gegen 15:35 Uhr meldeten Zeugen, dass sich eine Person mit einer Schussverletzung im sog. Szenetreff in der Debstedter Straße aufhalten würde. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zuvor in einer ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 09:49

    POL-HB: Nr.: 0088 --Überfall auf Wettbüro--

    Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 31.01.2026, 23:15 Uhr Am späten Samstagabend überfiel ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in Gröpelingen. Die Polizei Bremen sucht Zeugen. Gegen 23:15 Uhr betrat der Unbekannte das Geschäft in der Gröpelinger Heerstraße und forderte von dem 23 Jahre alten Mitarbeiter unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren