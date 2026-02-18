Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Zigarettendiebstahl in Ahnatal: Drei Tatverdächtige werden nach Festnahme in Warburg Haftrichter vorgeführt

Kassel (ots)

Ahnatal (Landkreis Kassel) / Warburg (Nordrhein-Westfalen):

Drei Männer im Alter von 22, 28 und 38 Jahren stehen im Verdacht, am gestrigen Dienstagabend in einem Discountermarkt in Ahnatal-Weimar Zigaretten im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen zu haben. Zwar gelang ihnen zunächst die Flucht, wenig später konnten sie dann aber aufgrund der guten, länderübergreifenden Zusammenarbeit durch eine Streife der nordrhein-westfälischen Polizei in Warburg festgenommen werden. Die drei Tatverdächtigen sollen im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Gegen 19:45 Uhr hatten die Trickdiebe in dem Discounter in der Heckershäuser Straße zugeschlagen. Während zwei der Täter eine Angestellte geschickt ablenkten, füllte ihr Komplize seine Taschen mit zahlreichen Zigarettenpäckchen. Dabei wurde er jedoch von einer Kassiererin ertappt, woraufhin die drei Männer aus dem Laden und auf einen nahegelegenen Friedhof flüchteten, wo sich ihre Spur verliert. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Streifenwagen und der Absuche des Friedhofes, unter anderem mit einem Polizeihund, konnten die Flüchtigen nicht mehr gefasst werden. Die Flucht des Trios endete allerdings nur wenige Stunden später, als eine Streife der Polizei Höxter das Auto der Männer bei Warburg stoppte. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten eine größere Menge Zigaretten, bei denen es sich nach dem aktuellen Ermittlungsstand um die Beute aus Ahnatal handeln dürfte. Die drei georgischen Staatsangehörigen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wurden daraufhin festgenommen. Ein Haftrichter entscheidet im Laufe des Tages, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

