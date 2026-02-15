PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall verursacht und zu Fuß geflüchtet

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Dassensen (Kr.) Samstag, 14.02.2026; 23:45 Uhr

Am späten Samstagabend, den 14.02.2026 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem Pkw die Kreisstraße 510, aus Richtung Dassensen kommend in Richtung Einbeck. Hierbei touchierte er einen am Straßenrand geparkten Pkw und setzte seine Fahrt unbekümmert fort. Ein hinter dem Verursacher fahrender Pkw-Fahrer fuhr diesem hinterher und konnte ihn unweit von der Unfallstelle zum Anhalten bewegen. Diesem gab der Fahrer dann gegenüber an, unter Alkoholeinfluss zu stehen. Als der Zeuge telefonisch die Polizei über den Vorfall informierte, ergriff der junge Mann zu Fuß die Flucht über angrenzende Felder. Den genutzten Pkw ließ er am Anhalteort zurück. Insgesamt ist bei dem Unfall ein Schaden von ca. 3.900,- Euro entstanden. Diesbezüglich hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Der genutzte Pkw wurde beschlagnahmt. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall, bzw. dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich telef. unter 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

