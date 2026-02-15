Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Berauschter Pkw-Fahrer ohne Führerschein und ohne Versicherungsschutz unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck; Höhe Klapperturm (kr.) 14.02.2026; 15:58 Uhr

Am Samstagnachmittag, den 14.02.2026, führte das Polizeikommissariat Einbeck, im Bereich Klapperturm, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Hierbei fiel den Beamten ein 39jähriger Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dies versuchte der aus Dassel/Sievershausen stammende Mann zu verschleiern, indem er den Beamten vor Ort falsche Personalien angab. Zudem ist der von ihm genutzte Pkw seiner Lebensgefährtin nicht versichert. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung im Polizeikommissariat erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer zusätzlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Abschließend wurden gegen den Mann mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt. Gegen die verantwortliche Halterin des Pkw wurde ebenfalls ein gesondertes Strafverfahren eingeleitet.

