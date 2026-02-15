PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lkw verliert Ladung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Westerlange, Sa. 14.02.2026, 12:55 Uhr

Northeim (mho)

Am Samstag, gegen 12:55 Uhr, wurde die Polizei Northeim zu einem etwas ungewöhnlichen Verkehrsunfall zum Autohof Northeim gerufen. Ein Lkw hatte beim Verlassen des Autohofes seine Ladung in Form von mehreren Kisten Bier verloren, welche sich auf der Fahrbahn verteilte.

Vor Ort konnten die Beamten dann einen 30-jährigen Lkw-Fahrer aus Bremen antreffen. Dieser gab an die Autobahn 7 von Bremen nach Northeim befahren zu haben. Nach einer vorgeschriebenen Pause wollte er seine Fahrt fortsetzen und wieder auf die Autobahn fahren. Beim Versuch den Autohof zu verlassen verrutsche die Ladung und fiel auf die Fahrbahn. Es ist davon auszugehen, dass die Ladung zuvor nicht richtig gesichert wurde. Der entstandene Schaden wird auf circa 10000 Euro geschätzt. Durch die verlorene Ladung und der anschließenden Säuberung der Fahrbahn, welche mehrere Stunden dauerte, kam es zu geringen Verkehrsstörungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

