Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Kalefeld-Düderode

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld-Düderode- Kahlbergstraße, Freitag, 13.02.2026, 08:30 bis Samstag, 14.02.2026, 10:30 Uhr. Kalefeld-Düderode (dur)- Im o.g. Zeitraum wird durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eines Großfahrzeugs (mutm. Lkw oder landwirtschaftliche Maschine) die Regenrinne einer Scheune in der Kahlbergstraße auf einer Länge von ca. 5 Metern beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien, bzw. Art seiner Beteiligung zu ermöglichen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

