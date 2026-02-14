PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Scharnhorstplatz, Fr. 13.02.2026, 07:35 Uhr und 12:45 Uhr

Northeim(mho)

Im genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher vermutlich beim- Ein oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw Audi eines 52-jährigen Mannes aus Stadtoldendorf.

Anschließend entfernte sich der Verursacher ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Der Schaden wird auf mindestens 750 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

