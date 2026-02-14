PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, Papenstraße, Fr. 13.02.2026, 10:00 Uhr

Northeim(mho)

Zur oben genannten Uhrzeit kam es in Hardegsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Befahren der Papenstraße die Außenfassade eines Wohngebäudes.

Anschließend entfernte sich die Person in unbekannte Richtung.

Am Gebäude entstand Sachschaden i.H.v. mindestens 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
