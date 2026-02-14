POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht
Northeim (ots)
37181 Hardegsen, Papenstraße, Fr. 13.02.2026, 10:00 Uhr
Northeim(mho)
Zur oben genannten Uhrzeit kam es in Hardegsen zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer beim Befahren der Papenstraße die Außenfassade eines Wohngebäudes.
Anschließend entfernte sich die Person in unbekannte Richtung.
Am Gebäude entstand Sachschaden i.H.v. mindestens 1000 Euro.
Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim.
