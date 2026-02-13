Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Räuberischer Diebstahl und tätlicher Angriff

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 12.02.2026, 15.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Donnerstagnachmittag hielt sich ein 32-jähriger Mann in einem Drogeriemarkt in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg auf. Während seines Aufenthaltes verstaute er mehrere Warenartikel im Gesamtwert von ca. 230,00 Euro in seiner Jackentasche. Anschließend gelang es ihm den Kassenbereich zu passieren ohne die Ware zu bezahlen. Die Flucht wurde durch zwei nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamte beobachtet. Nach kurzer Sachverhaltsschilderung durch eine Mitarbeiterin des Marktes nahmen die 27-jährige Polizeibeamtin und der 29-jährige Polizeibeamte die Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei Northeim auf. Schließlich konnte der 32-jährige eingeholt und an der weiteren Flucht gehindert werden. Im weiteren Verlauf versuchte der 32-jährige Mann den 29-jährigen Polizeibeamten zu schlagen und sich der Maßnahme zu entziehen. Trotz, dass der 29-jährige Polizeibeamte den Schlag abwehren konnte, wurden beide Polizeibeamten leicht verletzt und begaben sich nach Übergabe an die Streife der Polizei Northeim in ein umliegendes Krankenhaus.

Gegen den 32-jährigen Mann wurden entsprechende Verfahren wegen des räuberischen Diebstahls sowie tätlichen Angriffs eingeleitet.

