PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Räuberischer Diebstahl und tätlicher Angriff

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Donnerstag, 12.02.2026, 15.40 Uhr

NORTHEIM (mil) -

Am Donnerstagnachmittag hielt sich ein 32-jähriger Mann in einem Drogeriemarkt in der Göttinger Straße in Nörten-Hardenberg auf. Während seines Aufenthaltes verstaute er mehrere Warenartikel im Gesamtwert von ca. 230,00 Euro in seiner Jackentasche. Anschließend gelang es ihm den Kassenbereich zu passieren ohne die Ware zu bezahlen. Die Flucht wurde durch zwei nicht im Dienst befindlichen Polizeibeamte beobachtet. Nach kurzer Sachverhaltsschilderung durch eine Mitarbeiterin des Marktes nahmen die 27-jährige Polizeibeamtin und der 29-jährige Polizeibeamte die Verfolgung bis zum Eintreffen der Polizei Northeim auf. Schließlich konnte der 32-jährige eingeholt und an der weiteren Flucht gehindert werden. Im weiteren Verlauf versuchte der 32-jährige Mann den 29-jährigen Polizeibeamten zu schlagen und sich der Maßnahme zu entziehen. Trotz, dass der 29-jährige Polizeibeamte den Schlag abwehren konnte, wurden beide Polizeibeamten leicht verletzt und begaben sich nach Übergabe an die Streife der Polizei Northeim in ein umliegendes Krankenhaus.

Gegen den 32-jährigen Mann wurden entsprechende Verfahren wegen des räuberischen Diebstahls sowie tätlichen Angriffs eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 08:26

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Altendorfer Straße, Do., 12.02.2026 10:40 Uhr bis 10:45 Uhr Einbeck (pfa) Die 62-jährige Einbeckerin parkte ihren roten Toyota Aygo auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Einbeck. Als sie zum Fahrzeug zurück kam bemerkte sie einen Unfallschaden hinten rechts am Pkw. Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf über 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:17

    POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Einbeck (ots) - - 37574 Einbeck, Thiaisplatz, Do., 15:45 Uhr Einbeck (pfa) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle händigte der 44-jährige Einbecker seinen EU-Kartenführerschein aus. Bei der Prüfung der erforderlichen Fahrerlaubnisklassen, stellte der Polizeibeamte und die Polizeibeamtin fest, dass der Fahrzeugführer nur Fahrzeuge mit einem Automatikgetriebe fahren darf. Da der Einbecker mit einem Pkw mit manuellem Schaltgetriebe unterwegs war, hat er sich des Fahrens ohne ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 08:04

    POL-NOM: Diebstahl von Altmetall

    Einbeck (ots) - - 37586 Dassel (Mackensen), Siedlungsstraße, Donnerstag 15.01.2026, 11:50 Uhr - 12:00 Uhr Einbeck (pfa) Am 15.01.2026 zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Mackensen zu einem Diebstahl von Altmetall. Das Altmetall wurde durch bislang unbekannte Täterschaft vom Grundstück des 60-jährigen Anzeigenerstatters aus Mackensen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 100 Euro. Hinweise, die zur Tataufklärung führen, werden bei der Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren