Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Altendorfer Straße, Do., 12.02.2026 10:40 Uhr bis 10:45 Uhr

Einbeck (pfa)

Die 62-jährige Einbeckerin parkte ihren roten Toyota Aygo auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Einbeck. Als sie zum Fahrzeug zurück kam bemerkte sie einen Unfallschaden hinten rechts am Pkw. Der Unfallverursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt. Die Schadenshöhe wird auf über 1000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell