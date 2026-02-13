Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Einbeck (ots)

- 37574 Einbeck, Thiaisplatz, Do., 15:45 Uhr

Einbeck (pfa)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle händigte der 44-jährige Einbecker seinen EU-Kartenführerschein aus. Bei der Prüfung der erforderlichen Fahrerlaubnisklassen, stellte der Polizeibeamte und die Polizeibeamtin fest, dass der Fahrzeugführer nur Fahrzeuge mit einem Automatikgetriebe fahren darf. Da der Einbecker mit einem Pkw mit manuellem Schaltgetriebe unterwegs war, hat er sich des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis strafbar gemacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

