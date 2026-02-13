PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Altmetall

Einbeck (ots)

   - 37586 Dassel (Mackensen), Siedlungsstraße, Donnerstag 
     15.01.2026, 11:50 Uhr - 12:00 Uhr

Einbeck (pfa)

Am 15.01.2026 zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Mackensen zu einem Diebstahl von Altmetall. Das Altmetall wurde durch bislang unbekannte Täterschaft vom Grundstück des 60-jährigen Anzeigenerstatters aus Mackensen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 100 Euro.

Hinweise, die zur Tataufklärung führen, werden bei der Polizei Einbeck entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

