POL-NOM: Diebstahl von Altmetall

Einbeck (ots)

- 37586 Dassel (Mackensen), Siedlungsstraße, Donnerstag 15.01.2026, 11:50 Uhr - 12:00 Uhr

Einbeck (pfa)

Am 15.01.2026 zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Mackensen zu einem Diebstahl von Altmetall. Das Altmetall wurde durch bislang unbekannte Täterschaft vom Grundstück des 60-jährigen Anzeigenerstatters aus Mackensen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 100 Euro.

Hinweise, die zur Tataufklärung führen, werden bei der Polizei Einbeck entgegengenommen.

