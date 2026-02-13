POL-NOM: Diebstahl von Altmetall
Einbeck (ots)
- 37586 Dassel (Mackensen), Siedlungsstraße, Donnerstag 15.01.2026, 11:50 Uhr - 12:00 Uhr
Einbeck (pfa)
Am 15.01.2026 zwischen 11:50 Uhr und 12:00 Uhr kam es in Mackensen zu einem Diebstahl von Altmetall. Das Altmetall wurde durch bislang unbekannte Täterschaft vom Grundstück des 60-jährigen Anzeigenerstatters aus Mackensen entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf über 100 Euro.
Hinweise, die zur Tataufklärung führen, werden bei der Polizei Einbeck entgegengenommen.
