POL-NOM: Diebstahl von Kosmetikartikeln
Uslar (ots)
Uslar, (go), Wiesenstraße, (Drogeriemarkt), Freitag, der 06.02.2026, 13:15 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten diverse Kosmetikartikel aus dem Regal eines Drogeriemarktes und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert der Kosmetikartikel beträgt ca. 483 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.
