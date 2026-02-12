POL-NOM: Diebstahl von Kosmetikartikeln

Uslar (ots) - Uslar, (go), Zur Schwarzen Erde, (Schulhof), Mittwoch, der 11.02.2026, zwischen 09:40 Uhr und 13:05 Uhr. Bislang unbekannte Täter entwendeten den E-Scooter eines 45- jährigen aus Uslar und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert des E-Scooters beträgt ca. 800 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, ...

