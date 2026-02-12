PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, Mittwoch, der 11.02.2026, 14:20 Uhr. Im Rahmen der Streife kontrollierten Beamten des Polizeikommissariats Uslar eine 41- jährige PKW Fahrerin aus einem Uslarer Ortsteil, die die Uslarer Straße befuhr. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, der durch einen anschließenden Schnelltest bestätigt wurde. Die Beamten leiteten gegen die Frau ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten schließlich die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

