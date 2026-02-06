Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrzeugführer nach Verkehrsunfall mit Radfahrer gesucht

Wassenberg (ots)

Am Freitag, 30. Januar, fuhr ein Wassenberger gegen 20.30 Uhr mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg der Brühlstraße in Richtung Jülicher Straße. Als er die Weilerstraße im Kreuzungsbereich Ackerstraße queren wollte, wurde er von einem Pkw, welcher die Weilerstraße aus Richtung L117 kommend befuhr, rechtsseitig erfasst und stürzte zu Boden. Der Fahrer des Pkw erkundigte sich nach seinem Befinden. Da er zunächst keine Verletzung bemerkte, gab er an, unverletzt zu sein. Daraufhin fuhr der bislang unbekannte Fahrer in Richtung Brühlstraße davon. Kurze Zeit später bemerkte der 28-Jährige Radfahrer, dass sein Fahrrad durch den Unfall beschädigt wurde und er selbst sich zudem verletzt hatte. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun den Fahrer des Pkw. Das Fahrzeug war ein weinroter Opel Astra älteren Baujahres, der vermutlich am vorderen Stoßfänger beschädigt sein könnte. Der Fahrer war männlich, etwa 50 bis 55 Jahre alt, hatte einen grauen Kinnbart, trug eine Mütze auf dem Kopf und sprach Deutsch ohne Akzent. Er sowie Personen, die Angaben zu seiner Identität machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

