Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Schülerin bei Verkehrsunfall verletzt
Polizei sucht Zeugen

Geilenkirchen (ots)

Eine 14-jährige Schülerin aus Geilenkirchen wurde am Donnerstag, 5. Februar, gegen 07.25 Uhr, am Kreisverkehr Sittarder Straße/ Lütticher Straße, im Bereich eines Zebrastreifens von einem Pkw erfasst und verletzt. Ein braunes Elektroauto touchierte das Mädchen, als es sich mittig auf dem Zebrastreifen befand, wodurch es auf die Motorhaube stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Die Fahrerin des Pkw fuhr nach dem Unfall davon, ohne sich um die Schülerin zu kümmern. Die Frau hatte schulterlange weiß blonde Haare, eine Brille und war zirka 40 bis 50 Jahre alt. Die Frau sowie Zeugen des Unfalls, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden. Zum Unfallzeitpunkt waren viele Schülerinnen und Schüler am Unfallort sowie Busse in der Nähe. Hinweise können Sie unter der Telefonnummer 02452 920 0 geben oder über die Internetseite der Polizei Heinsberg, bzw. über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

