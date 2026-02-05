PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Scheunenbrand

Erkelenz-Genhof (ots)

Um kurz vor 2 Uhr geriet am Donnerstagmorgen (5. Februar) im Genhofer Mühlenweg aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Brand. Bei Eintreffen der Polizei brannte das Dach der Scheune bereits in voller Ausdehnung. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Zeugensuche nach mehreren Schlägen gegen den Kopf

    Geilenkirchen (ots) - Mittwochmorgen (4. Februar) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 48 Jahre alter Mann verletzt wurde. Der Geilenkirchener verließ gegen 6.45 Uhr am Falkenweg ein Einfamilienhaus und begab sich zu seinem Pkw, der auf der Grundstückseinfahrt abgestellt war. Am Wagen angekommen nahm er aus dem Augenwinkel wahr, wie sich eine Person von der Rückseite des Fahrzeugs aus näherte. Als er ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Handtasche geraubt / Zeugen gesucht

    Heinsberg (ots) - Auf der Hochstraße raubten zwei bislang unbekannte junge Männer am Abend des 4. Februar (Mittwoch) einer 49-Jährigen die Handtasche. Die Heinsbergerin war gegen 20 Uhr auf der Hochstraße zu Fuß in Richtung Erzbischof-Philipp-Straße unterwegs, als sie in Höhe eines Drogeriemarktes von zwei bislang unbekannten Tätern von hinten geschubst wurde. Hierbei fiel die Frau zu Boden. Die Männer ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

    Erkelenz (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag (1. Februar), 16 Uhr und Dienstagnachmittag (3. Februar), 17 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein an der Kölner Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und dort in ein Abteil im Kellergeschoss, wo sie nach ersten Erkenntnissen ein Pedelec der Marke Focus stahlen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren