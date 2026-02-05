POL-HS: Scheunenbrand
Erkelenz-Genhof (ots)
Um kurz vor 2 Uhr geriet am Donnerstagmorgen (5. Februar) im Genhofer Mühlenweg aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune in Brand. Bei Eintreffen der Polizei brannte das Dach der Scheune bereits in voller Ausdehnung. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
