POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus
Erkelenz (ots)
Zwischen Sonntagnachmittag (1. Februar), 16 Uhr und Dienstagnachmittag (3. Februar), 17 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein an der Kölner Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und dort in ein Abteil im Kellergeschoss, wo sie nach ersten Erkenntnissen ein Pedelec der Marke Focus stahlen.
