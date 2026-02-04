PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Erkelenz (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (1. Februar), 16 Uhr und Dienstagnachmittag (3. Februar), 17 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein an der Kölner Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und dort in ein Abteil im Kellergeschoss, wo sie nach ersten Erkenntnissen ein Pedelec der Marke Focus stahlen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

