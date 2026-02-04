POL-HS: Geldbörse aus Auto entwendet

Erkelenz (ots) - Zwischen Sonntagnachmittag (1. Februar), 16 Uhr und Montagmorgen (2. Februar), 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein an der Kölner Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und dort in ein Abteil im Kellergeschoss, wo sie ersten Ermittlungen zufolge mehrere Sanitärartikel entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

