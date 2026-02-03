POL-HS: Kraftstoffdiebstahl
Hückelhoven-Baal (ots)
Etwa 300 Liter Diesel stahlen unbekannte Personen in der Benzstraße aus dem Tank eines Lkw. Die Tat ereignete sich zwischen dem 31. Januar (Samstag), 6.45 Uhr und dem 2. Februar (Montag), 19.45 Uhr.
