POL-HS: Kinder bewerfen Pkw von Autobahnbrücke

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am vergangenen Freitag (30. Januar) war ein 78 Jahre alter Mann mit seinem Pkw auf der BAB 46 in Fahrtrichtung Mönchengladbach unterwegs, als er etwa gegen 14.50 Uhr unter der Autobahnbrücke der Jülicher Straße durchfuhr und einen Knall wahrnahm. Nachdem er kurz hinter der Brücke anhielt, stellte er eine Beschädigung seiner Frontscheibe fest und sah zwei Kinder, die sich auf der Brücke befanden, weglaufen. Möglicherweise haben die Kinder einen Gegenstand, wie zum Beispiel einen Stein, von der Brücke fallen lassen. Sie und mögliche Zeugen werden nun von der Polizei zur Klärung des Vorfalls gesucht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

