POL-HS: Geldbörse aus Auto gestohlen

Wegberg-Rödgen (ots) - In der Sankt-Ludwig-Straße drangen unbekannte Täter in zwei Pkw ein durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Bei zwei weiteren Wagen gelang es ihnen nicht, in das Fahrzeug zu gelangen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht auf den 31. Januar (Samstag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr