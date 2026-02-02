POL-HS: Geldbörse aus Auto gestohlen
Hückelhoven-Baal (ots)
In der Nacht von Freitag (30. Januar), 20 Uhr, auf Samstag (31. Januar), 8.30 Uhr, schlugen unbekannte Personen in der Güterstraße eine Scheibe eines Autos ein und stahlen aus dem Seitenfach der Fahrertür eine Geldbörse.
