Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Uber-Fahrer mit Pfefferspray angegriffen
Zeugen gesucht

Wegberg-Rödgen (ots)

Sonntagmorgen (1. Februar) ließen sich zwei bislang unbekannte Männer mit einem Uber-Fahrzeug zum Dalheimer Bahnhof fahren. Gegen 1.30 Uhr, nachdem das Fahrtziel erreicht war, hielt der Fahrer auf dem dortigen Park and Ride Parkplatz an, um die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Einer der Männer, der im Fond des Autos saß, nahm plötzlich die Geldbörse des Fahrers an sich und verließ den Wagen in Richtung Hubertusweg. Als der zweite Fahrgast ebenfalls ausstieg und gehen wollte, versuchte der Uber-Fahrer, diesen festzuhalten und verlangte sein Geld zurück. Daraufhin zog der Unbekannte ein Pfefferspray aus seiner Jackentasche, sprühte dem Fahrer ins Gesicht und flüchtete ebenfalls in Richtung Hubertusweg. Einer der Täter war zirka 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß und schlank. Er hatte mittellange dunkle Haare und war schwarz gekleidet. Sein Begleiter war etwa 178 Zentimeter groß, kräftig und zirka 27 bis 30 Jahre alt. Er hatte lange dunkle Haare, einen dichten dunklen Vollbart und trug eine weiße Jacke sowie eine dunkle Hose. Beide Männer führten jeweils eine weiße Einkaufstüte mit sich, unterhielten sich auf Arabisch und waren möglicherweise syrischer Herkunft. Hinweise zur Identität der Unbekannten nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

