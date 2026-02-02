POL-HS: Mehrere Pkw-Aufbrüche

Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am Freitag (30. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 13 Uhr in der Straße Am Wasserturm einen 66 Jahre alten Niederländer an und gaben vor, für Menschen mit Behinderungen Geld zu sammeln. Man einigte sich auf eine Spende in Höhe von 10 Euro. Diese zahlte der Mann mit seiner EC-Karte. Hierfür hielten ihm die Männer ein Kartenlesegerät vor. Später stellte der Spender ...

