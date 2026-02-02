POL-HS: Pkw-Brand auf Parkplatz des Kreisgymnasiums
Heinsberg (ots)
Am frühen Samstagmorgen (31. Januar) brannte auf einem Parkplatz an der Linderner Straße gegen 1.10 Uhr ein Pkw komplett aus. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
