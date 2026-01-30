POL-HS: Einbruch in Discount-Markt
Gangelt (ots)
Am frühen Freitagmorgen (30. Januar) verschafften sich unbekannte Personen gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt in einen an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenen Discount-Markt. Dort nahmen sie ersten Ermittlungen zufolge im Kassenbereich eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren an sich und flüchteten unerkannt.
