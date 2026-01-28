Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach Tritt in den Rücken

Wegberg-Rödgen (ots)

Ein Mitarbeiter eines Busunternehmens wurde am 27. Januar (Dienstag) von einem bislang unbekannten jungen Mann körperlich attackiert. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 15 Uhr in einem Bus an einer angrenzenden Bushaltestelle des Dalheimer Bahnhofs in der Sankt-Ludwig-Straße. Der Unbekannte betrat den Bus der Linie SB 5 und wurde durch den Mitarbeiter aufgefordert, einen gültigen Fahrschein vorzuzeigen. Da er keinen hatte, wurde er aufgefordert, den Bus wieder zu verlassen. Daraufhin kam es zu verbalen Streitigkeiten. Als sich der Kontrollierende in Richtung des Busfahrers herumdrehte, trat ihm der Fahrgast in den Rücken. Er flüchtete schließlich zu Fuß in den Wald in Richtung deutsch-niederländische Grenze. Er war etwa 18 Jahre alt, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, dünn und dunkel gekleidet. Er hatte dunkle Dreadlocks und führte eine Bauchtasche mit der Aufschrift "Gucci" mit sich. Hinweise zur Identität des Täters nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell