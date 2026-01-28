Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug entwendet

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Ein unbekannter Täter verschaffte sich am frühen Morgen des 27. Januar (Dienstag) in der Rochusstraße Zugang zu einem Firmenfahrzeug, aus dem er Werkzeuge entwendete. Er war bei der Tatausführung mit einer Camouflage Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Mütze und ein Tuch vor dem Gesicht. Die Tat wurde zwischen 04.20 Uhr und 04.40 Uhr begangen und konnte durch ein Video aufgezeichnet werden.

