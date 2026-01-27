PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw und Haus

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am Niederheider Weg gelangten unbekannte Täter zwischen dem 24. Januar (Samstag), 14 Uhr, und dem 26. Januar (Montag), 08.15 Uhr, auf ein Grundstück. Dort nahmen sie zunächst eine geringe Menge Bargeld und einen Schlüsselbund aus einem Pkw an sich. Außerdem verschafften sie sich Zutritt zum Haus, aus dem sie ersten Ermittlungen zufolge Funkgeräte erbeuteten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

