POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Erkelenz (ots)
Am Montag (26. Januar) drangen Einbrecher zwischen 12 Uhr und 21 Uhr am Cusanushof gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.
