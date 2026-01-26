Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrseinsatz der Polizei Heinsberg

Kreis Heinsberg (ots)

Am Freitag, 23. Januar, führten Beamte der Kreispolizeibehörde Heinsberg, in der Zeit zwischen 18 Uhr und etwa 2 Uhr, einen Einsatz zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit Personenschäden durch. Dabei waren die Polizeibeamten im gesamten Kreisgebiet unterwegs. Zwei Fahrzeugführer standen offenbar unter der Einwirkung von Betäubungsmitteln und ein Fahrzeugführer unter der Einwirkung von Alkohol. Gegen alle wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und Strafanzeigen gefertigt. Zwei Personen waren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs sowie ohne Versicherungsschutz. Auch sie erhielten jeweils eine Anzeige. Wegen teilweise erheblicher Fahrzeugmängel wurden zwei weitere Anzeigen durch die Beamten gefertigt sowie insgesamt 10 Verwarngelder erhoben. Ein Fahrzeug wurde wegen illegalen Tunings sichergestellt, der Geräuschpegel der Abgasanlage lag weit über dem zulässigen Wert. Zudem richteten die Polizisten eine Geschwindigkeitsmessung mittels einer Messanlage ein und es wurden Lasermessungen vorgenommen, bei denen die Verkehrsteilnehmenden, die zu schnell unterwegs waren, angehalten wurden. Innerhalb einer Zone, in der 30 km/h erlaubt waren, waren von 159 gemessenen Fahrzeugen 22 zu schnell unterwegs. 15 Personen erhielten Verwarngelder und in sieben Fällen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Mittels der mobilen Messanlage wurde die Geschwindigkeit von 570 Fahrzeugführenden gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass 58 Fahrzeuge zu schnell unterwegs waren. Die meisten Überschreitungen lagen im Verwarngeld Bereich und in 17 Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Der traurige Spitzenreiter war mit 132 km/h insgesamt 52 km/h zu schnell unterwegs und wird als Konsequenz ein Fahrverbot erhalten. Gegen 22.50 Uhr wurden die Beamten durch Zeugenhinweise auf ein Tuning-Treffen im Bereich der Friedrich-List-Allee in Wegberg aufmerksam. Dort hatten sich zirka 60 Fahrzeuge versammelt. Diese wurden kontrolliert und in zwei Fällen Ordnungswidrigkeiten Anzeigen wegen Tuning-bedingter Fahrzeugmängel gefertigt sowie acht Verwarngelder erhoben. Die Veranstaltung wurde nach den Kontrollen aufgelöst. Auch zukünftig wird es im Kreisgebiet weitere dieser unangekündigten Verkehrseinsätze geben.

