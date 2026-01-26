Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in mehrere Wohnhäuser

Wegberg-Arsbeck/-Dalheim/-Beeckerheide (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 23. Januar (Freitag) und dem 24. Januar (Samstag) zu Einbrüchen in mehreren Wegberger Stadtteilen. Im Mailandweg waren die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen noch erfolglos. In der Hufschmiedstraße hingegen erbeuteten sie ersten Ermittlungen zufolge Bargeld, Schmuck und Zigaretten. In der Dalheimer Beethovenstraße entkamen unbekannte Täter mit Goldschmuck. Auch in Beeckerheide schlugen Einbrecher zu. Die Tatorte lagen im Goldregenweg, im Clematisweg und am Mispelweg, wo den Tätern unter anderem Schmuck und Bargeld in die Hände fiel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell