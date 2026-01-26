PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbrüche in mehrere Wohnhäuser

Wegberg-Arsbeck/-Dalheim/-Beeckerheide (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zwischen dem 23. Januar (Freitag) und dem 24. Januar (Samstag) zu Einbrüchen in mehreren Wegberger Stadtteilen. Im Mailandweg waren die Einbrecher nach ersten Erkenntnissen noch erfolglos. In der Hufschmiedstraße hingegen erbeuteten sie ersten Ermittlungen zufolge Bargeld, Schmuck und Zigaretten. In der Dalheimer Beethovenstraße entkamen unbekannte Täter mit Goldschmuck. Auch in Beeckerheide schlugen Einbrecher zu. Die Tatorte lagen im Goldregenweg, im Clematisweg und am Mispelweg, wo den Tätern unter anderem Schmuck und Bargeld in die Hände fiel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft mögliche Tatzusammenhänge.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen entwendet

    Hückelhoven (ots) - Zwischen Donnerstagabend (22. Januar), 19 Uhr, und Freitagmorgen (23. Januar), 07.10 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Neckarstraße gewaltsam Zugang zu zwei Firmenfahrzeugen, aus denen sie diverse Werkzeuge entwendeten. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Diebstähle aus mehreren Pkw

    Erkelenz-Venrath (ots) - In der Kuckumer Straße sowie am Himmelspfad drangen unbekannte Täter in insgesamt vier Pkw ein, aus denen sie unter anderem zwei Geldbörsen sowie eine Winterjacke stahlen. In zwei Wagen gingen sie leer aus. Der Tatzeitraum lag zwischen Samstag (24. Januar), 17 Uhr, und Sonntag (25. Januar), 9 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Spendensammler betrügen Mann auf Discounterparkplatz / Zeugensuche

    Selfkant-Tüddern (ots) - Am Samstag (24. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße In der Fummer einen 68 Jahre alten Mann an und hielten ihm ein Klemmbrett vor. Sie baten um eine Spende in Höhe von 10 Euro für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die Spende zahlte der Niederländer mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren