Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendensammler betrügen Mann auf Discounterparkplatz

Zeugensuche

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Samstag (24. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße In der Fummer einen 68 Jahre alten Mann an und hielten ihm ein Klemmbrett vor. Sie baten um eine Spende in Höhe von 10 Euro für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die Spende zahlte der Niederländer mit seiner EC-Karte. Später stellte der Spender jedoch fest, dass statt 10 Euro ein Betrag von 1000 Euro von seinem Konto abgebucht wurde. Die Sammler waren beide etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und hatten ein südeuropäisches Aussehen. Sie trugen dunkle Kleidung. Hinweise zur Identität der Unbekannten sowie über ein mögliches Fahrzeug, mit dem die Männer an- oder abreisten, nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

