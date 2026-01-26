PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendensammler betrügen Mann auf Discounterparkplatz
Zeugensuche

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Samstag (24. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 12 Uhr auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Straße In der Fummer einen 68 Jahre alten Mann an und hielten ihm ein Klemmbrett vor. Sie baten um eine Spende in Höhe von 10 Euro für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Die Spende zahlte der Niederländer mit seiner EC-Karte. Später stellte der Spender jedoch fest, dass statt 10 Euro ein Betrag von 1000 Euro von seinem Konto abgebucht wurde. Die Sammler waren beide etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 170 bis 180 Zentimeter groß und hatten ein südeuropäisches Aussehen. Sie trugen dunkle Kleidung. Hinweise zur Identität der Unbekannten sowie über ein mögliches Fahrzeug, mit dem die Männer an- oder abreisten, nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:11

    POL-HS: Dreißig Verletzte nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

    Geilenkirchen (ots) - Am Samstagabend (24. Januar) wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße entsandt. Gegen 20:30 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand im Kellergeschoss mit starker Rauchentwicklung. Die Feuerwehr konnte alle Bewohner evakuieren und den Brand löschen. Insgesamt wurden 29 Personen aufgrund einer Rauchgasintoxikation leicht verletzt und ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Tageswohnungseinbrüche

    Wassenberg/-Birgelen (ots) - Am Donnerstag (22. Januar) kam es zu zwei Tageswohnungseinbrüchen. Zwischen 16.10 Uhr und 18.45 Uhr drangen Einbrecher auf der Sophia-Jacoba-Straße gewaltsam in ein Haus ein. Sie durchwühlten es und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Goldschmuck. Auf der Birgelener Sandstraße überraschte ein Bewohner gegen 18.10 Uhr einen Einbrecher in seinem Haus. Dieser flüchtete, nachdem er entdeckt wurde. Der Täter war etwa 175 Zentimeter groß ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Wohnhaus

    Wegberg-Wildenrath (ots) - Am 22. Januar (Donnerstag) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11 Uhr und 21 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Windbergstraße. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren