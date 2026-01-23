POL-HS: Einbruch in Wohnhaus
Wegberg-Wildenrath (ots)
Am 22. Januar (Donnerstag) verschafften sich unbekannte Täter zwischen 11 Uhr und 21 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus an der Windbergstraße. Dort durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.
