Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendensammlerin betrügt Frau auf Discounterparkplatz
Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Dienstag (20. Januar) hielt eine bislang Unbekannte zwischen 11 Uhr und 12 Uhr auf dem Parkplatz des ALDI-Marktes in der Straße Am Wasserturm einer 71 Jahre alten Frau ein Klemmbrett vor, deutete durch Gesten an, gehörlos zu sein und bat um eine Spende für gehörlose Menschen. Die Übach-Palenbergerin entschloss sich daraufhin, 10 Euro digital zu spenden. Hierfür hielt sie ihre Bankkarte an das Handy der Spendensammlerin, die vorher einen Betrag in ihr Telefon tippte. Später stellte die Spenderin jedoch fest, dass statt 10 Euro ein Betrag von 1000 Euro von ihrem Konto abgebucht wurde. Die Sammlerin war etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß und schlank. Sie hatte schwarze lange lockige Haare und trug dunkelblaue Jeans sowie eine dunkelblaue Jacke.

Hinweise zur Identität der Unbekannten sowie über ein mögliches Fahrzeug, mit dem die Frau an- oder abreiste, nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

